Neto define futuro na Band após investida alta de concorrente

Neto resistiu às altas investidas de concorrentes e renovou com a Band até 2028. Carinhosamente chamado de Craque, o apresentador do ‘Os Donos da Bola’ assinou o novo contrato com a emissora na manhã de quinta-feira (19), na sede da empresa, em São Paulo. Caso cumpra o vínculo até o fim, o ex-jogador completará duas décadas de casa em 2027.

O apresentador admitiu investidas pesadas do SBT e da Amazon Prime em meio às negociações por renovação com a Band. A emissora da família Abravanel tentou seduzi-lo por dois meses na tentativa de tê-lo para grade esportiva da próxima temporada.

“Eu tive,durante os últimos dois meses, três conversas com o SBT. Conversei com pessoas importantes. Fiquei muito feliz do SBT ter conversado comigo por dois meses”, agradeceu Neto em entrevista ao canal Alambrado Alvinegro.

Interesse do SBT

A emissora da família Abravanel tentou contratar Neto para uma nova programação na faixa do meio-dia. O SBT visava competir diretamente com o ‘Jogo Aberto’, apresentado por Renata Fan diariamente no horário do almoço.

O SBT quer aproveitar a grade esportiva especial de 2025 para enfraquecer lideranças de audiência da Band, como caso do ‘Jogo Aberto’. Na quinta-feira (19), o canal anunciou a contratação de Tiago Liefert para substituir Cléber Machado como narrador na próxima temporada.

O estilo popular e a forma de comunicação também empolgavam o SBT em relação ao apresentador. “Chegou bem perto de ir para o SBT, com um contrato de três anos”, confessou o comunicador.

Neto renova com Band

O carinho pela emissora que o abraçou ainda em 2007 pesou mais alto na decisão do apresentador. O ex-jogador chegou a confessar que, nesta altura da carreira na TV, não se vê fora do canal.

“A verdade é que acho difícil sair um dia da Band. Não atuo mais como comentarista, trabalho agora como apresentador, né?”, confessou.

O Craque comanda dois programas atualmente na emissora. Além do mais popular da carreira como apresentador, o ‘O Donos da Bola’, o ex-jogador também comanda o semanal ‘Apito Final’ – aos domingos. Vale destacar que o ex-jogador ainda participa do time da Rádio Bandeirantes, que também faz parte do Grupo.

