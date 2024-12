Conmebol define datas e horários dos jogos dos brasileiros na Pré-Libertadores

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (20/12), as datas e horários dos confrontos de Bahia e Corinthians na Pré-Libertadores. Os brasileiros vão disputar uma fase preliminar e terão que passar por quatro jogos, antes de chegar oficialmente na fase de grupos da competição continental.

O Tricolor de Aço joga no dia 18 de fevereiro, uma terça-feira, e o Alvinegro no dia seguinte, dia 19 de fevereiro. Aliás, os brasileiros abrem a campanha em jogos fora de casa e decidem em seus domínios.

Na primeira fase, não teremos equipes brasileiras. Afinal, neste momento da competição, apenas El Nacional, Nacional-PAR, Alianza Lima, Monagas e Defensor Sporting vão competir para avançar no torneio continental. Aliás, os três times vencedores avançam para a segunda fase e entram no Pote 2.

Já na fase 2 é aonde entra os brasileiros. Assim, no sorteio, ficou definido que o Bahia vai enfrentar um representante da Bolívia, muito provavelmente o The Strongest. O adversário ainda não está definido já que o Campeonato Boliviano ainda não terminou, mas terá uma definição no próximo final de semana.

Em contrapartida, o Corinthians já sabe quem enfrentará. Será o Universidad Central, da Venezuela. O rival do Timão será o primeiro campeão profissional da Venezuela, em 1957. Porém, desde então, jamais ganhou um título de destaque. Conquistou a vaga para a primeira Libertadores por terminar a primeira fase do Apertura como líder da classificação.

Caso o Bahia avance, ele enfrentará o vencedor de Boston River (Uruguai) ou Ñublense (Chile). Já o Corinthians, caso avance, vai encarar Barcelona (Equador), El Nacional (Equador), Blooming (provável representante da Bolívia na fase 1).

Veja as datas e horários dos brasileiros na Pré-Libertadores

Bahia

18/02 (terça-feira): The Strongest (BOL) x Bahia, às 21h30 (de Brasília)

25/02 (terça-feira): Bahia x The Strongest (BOL), às 21h30 (de Brasília)

Corinthians

19/02 (quarta-feira): Universidad Central (VEN) x Corinthians, às 21h30 (de Brasília)

26/02 (quarta-feira): Corinthians x Universidad Central (VEN), às 21h30 (de Brasíla)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.