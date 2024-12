Gabriel Menino se acerta com Atlético e Palmeiras se aproxima de Paulinho

As tratativas entre Palmeiras e Atlético-MG envolvendo troca de jogadores avançou nesta sexta-feira (20/12). O meia Gabriel Menino se acertou com o Galo e está muito próximo de se mudar para Belo Horizonte. As negociações estão envolvidas com a ida do atacante Paulinho para o Verdão.

Gabriel Menino e Atlético ainda não fecharam um contrato, mas as partes se aproximaram de um acordo nesta tarde. Além disso, Patryck, volante do sub-20 do Palmeiras também vai para o Galo em 2025. O Verdão ainda vai pagar 18 milhões de euros (R$ 114 milhões) ao clube mineiro. Em troca, vai receber Paulinho.

O Verdão já tem as bases de contrato acertadas com o atacante de 24 anos de idade. Alinhando os últimos ajustes, os clubes partem para a troca de contratos, passo final para o anúncio da transação. Gabriel Menino e Patryck vão em definitivo para o Atlético-MG, mas o Palmeiras vai manter uma porcentagem dos direitos econômicos.

Na temporada, o camisa 10 participou de 59 jogos pelo Atlético-MG, marcando 19 gols, além de quatro assistências. Com isso, se tornou o artilheiro da equipe no ano ao lado de Hulk. Se recuperando de uma cirurgia na canela, Paulinho só deve entrar em campo pelo Palmeiras entre abril e maio do próximo ano, período previsto para sua completa recuperação. Contudo, isto não preocupa o Verdão, que deseja ter o atleta 100% para a disputa do Super Mundial de Clubes.

Gabriel Menino subiu como uma grande promessa da base, mas perdeu espaço na última temporada, muito por conta da ascensão de Richard Ríos e Aníbal Moreno. Assim, vê com bons olhos uma mudança de ares.

