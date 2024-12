Avaí recebe aval da Justiça para homologação de recuperação judicial

O Avaí Futebol Clube recebeu liberação da Vara de Recuperações Judiciais da Capital para homologação da Recuperação Judicial. Assim, o plano de pagamentos aprovado em fevereiro prevê a quitação de todos os débitos em até doze anos. Também estão avançadas as negociações com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para a transação tributária de débitos acumulados de impostos e contribuições sociais federais. As dívidas cíveis e trabalhistas do clube incluídas na Recuperação Judicial ultrapassam os R$ 43 milhões.

Para o presidente Júlio César Heerdt, a homologação é um passo importante do processo de reconstrução financeira do Avaí.

“Conseguimos evitar que o clube se tornasse irremediavelmente insolvente, o que era inevitável sem a Recuperação Judicial. Evitamos a derrocada do Avaí, mas ainda há muito a ser feito”, detalhou o mandatário.

Na época da aprovação da RJ, a equipe enfrentava penhoras diárias de receitas.

“A Recuperação Judicial permite que o clube se mantenha ativo e competitivo. Ao mesmo tempo, garante segurança àqueles que prestaram serviços ou venderam produtos e ainda não receberam remuneração por isso”, completa Heerdt.

O Avaí implantou, em 2022, um processo de austeridade e controle do orçamento. A folha salarial está em dia, a diretoria evitou novas dívidas e fez investimentos em infraestrutura. A agremiação também reforçou o programa de sócios e implantou mudanças para aumentar receitas com material esportivo, com aluguel do estádio para shows internacionais e bares.

Ainda assim, como ocorre com a maior parte dos clubes de médio porte do país, a instituição sofre com a escassez de recursos para montagem de um time capaz de fazer frente aos elencos milionários mantidos por clubes de outros estados. “Precisamos seguir trabalhando com muita seriedade e responsabilidade financeira”, diz Heerdt.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.