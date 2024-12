Internacional impõe limite em negociação por Bernabei e aguarda resposta

O Internacional não mediu esforços para garantir a permanência em definitivo do lateral-esquerdo Bernabei, um dos destaques da temporada. O clube analisa que chegou ao seu limite na negociação e se mostra otimista para a permanência do argentino. O Colorado ainda espera uma resposta do Celtic, da Escócia, dono dos seus direitos econômicos, pela proposta enviada.

A quantia foi mantida em segredo, porém o Inter acredita que receberá uma resposta positiva. Apesar do valor estipulado, o modelo de negócio é um aspecto que pode ser questionado pelos escoceses. O clube gaúcho também deve analisar a alternativa de comprar um percentual menor dos direitos econômicos do atleta. O Colorado também não descarta propor um novo empréstimo. Pelo lado do Celtic, o modelo, a princípio, não agrada, mas a venda de uma porcentagem pequena dos direitos econômicos pode convencer a um desfecho positivo.

O Colorado e os escoceses conversam com frequência há alguns meses. Porém, os donos dos direitos de Bernabei solicitaram que o tema fosse aprofundado somente depois do fim do Campeonato Brasileiro. O Celtic estabeleceu que cinco milhões de euros (pouco mais de R$ 30 milhões na cotação atual) seria o montante ideal para liberá-lo em definitivo.

Entretanto, o Internacional considera que o valor está acima de suas condições financeiras. Como comparativo para sua análise, os gaúchos ressaltam a quantia paga para adquirir Rafael Borré, sua contratação mais cara da temporada. No início de 2024, os gaúchos desembolsaram 6,2 milhões de euros (acima de R$ 33 milhões na cotação do período) para adquirir o colombiano. Ainda por cima, ele joga como atacante, uma posição vista como mais decisiva e valiosa no mundo do futebol.

Antigo sonho do Internacional

O jogador e seus representantes são trunfos do Inter na negociação. Afinal, ambos desejam a permanência no Brasil. O lateral-esquerdo já demonstrou publicamente a sua vontade de continuar no Colorado para 2025. Os gaúchos monitoravam o atleta desde 2021, quando ainda defendia o Lanús, onde iniciou a sua trajetória. No entanto, o clube argentino pedia cinco milhões de dólares para negociá-lo, um valor considerado abusivo. Apesar disso, uma quantia próxima ao que o Celtic aceitou desembolsar em 2022.

O Internacional seguiu observando o jogador e conseguiu contratá-lo neste ano, mais especificamente em março. Ele foi uma indicação do ex-treinador da equipe, Eduardo Coudet, mas não provou que seria uma peça útil. Isso porque o comandante utilizou-o em somente uma ocasião. O lateral-esquerdo deixou o banco de reservas durante o empate com o Real Tomayapo pela Sul-Americana.

Entretanto, ele teve uma ascensão com a mudança de comando, três meses depois. Bernabei passou a ter sequência com Roger Machado e se tornou um destaque da equipe. Consequentemente, ele foi escolhido o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro. Além disso, o argentino encerrou o ano com 25 jogos, três gols e seis assistências.

