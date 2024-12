Tottenham comunica ao Fluminense que deseja manter Richarlison

O Fluminense tinha o sonho de repatriar Richarlison nesta janela de transferências, mas não teve uma resposta positiva para avançar na negociação. O Tottenham, da Inglaterra, informou à diretoria do Tricolor, nesta sexta-feira (20) que pretende contar com o jogador até o fim desta temporada e que não pretende negociá-lo. A informação é do “ge”.

No entanto, os ingleses deixaram claro em reunião que uma conversa no futuro pode acontecer. Neste momento, aliás, na Inglaterra, os clubes estão no meio da temporada, diferentemente do Brasil. Caso haja possibilidade, o Fluminense pode tentar a procurar o clube inglês no meio do ano antes do início do Mundial de Clubes 2025.

A ideia principal da diretoria do Fluminense era repatriar Richarlison justamente para a competição mundial. Como o clube já tem Thiago Silva, o desejo era um nome forte para o setor ofensivo. Agora, o Tricolor terá que ir ao mercado para buscar outros atacantes com a mesma características do “Pombo”.

O Tottenham, por sua vez, pagou cerca de 50 milhões de Libras em 2022 para contar com o atacante (na época, a cotação era de R$ 315 milhões). Somado a esse valor ainda teve 10 milhões de libras de bônus adicionais futuros, com contrato até junho de 2027.

Sonho antigo do Fluminense

Em julho, o presidente Mário Bittencourt revelou o desejo de contar com o atacante em outro momento de sua gestão.

“Se tudo isso conspirar, mais os deuses do futebol, os grandes tricolores que estão conosco de alma, se tudo ajudar, tem dois jogadores que seriam um sonho. O nosso Pombo, o Richarlison, se ele quiser, as portas estão abertas. E outro que não jogou aqui, mas que admiro como jogador, que é um jogador que todo mundo gostaria de ter, é o Neymar. Se um dia tivermos condições, quem sabe… O Richarlison jogou aqui e sabe a maravilha que a torcida pode fazer”, disse.

