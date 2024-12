CBF se incomoda com manifestação de apresentadora da Globo

A relação comercial entre CBF e Globo pode sofrer turbulência após atitude da apresentadora Ana Maria Braga. Isso porque a comunicadora recebeu o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, declarado pré-candidato a presidente da entidade máxima do futebol brasileiro. Deste modo, a profissional da imprensa pediu votos ao ex-centroavante.

No entanto, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, irritou-se com a postura da apresentadora e alegou que houve parcialidade da mesma com o movimento. No caso um discurso a favor do ex-atacante e contra a continuidade do atual mandatário no comando. Tal sinalização da instituição causou apreensão da emissora, pois há acordos comerciais relevantes entre os lados. Um exemplo é o contrato em que a empresa da família Marinho tem dos direitos de transmissão da Copa do Brasil e partidas da Seleção Brasileira. Além disso, recentemente, as partes chegaram a um consenso pelo direito de exibição da Supercopa do Brasil, que será vigente por três anos.

No começo desta semana, Ronaldo Fenômeno fez uma participação no Jornal Nacional e em entrevista confirmou que será candidato a presidente da Confederação Brasileira de Futebol. A votação está marcada para ocorrer entre abril do próximo ano e março de 2026, período em que se encerra o mandato de Ednaldo.

Na oportunidade em que foi à Globo, o ilustre ex-jogador encontrou-se com diretores da emissora da família Marinho. No dia seguinte esteve na atração comandada por Ana Maria Braga, o “Mais Você”. Deste modo, a apresentadora incentivou que votassem no ex-atleta.

“Se nós, o povo, pudéssemos votar, seria unanimidade. Gente, vota nele. Vamos começar a campanha”, declarou a comunicadora.

Globo procura presidente da CBF após reação

Incomodado com a atitude, Ednaldo Rodrigues reagiu de forma que prejudicou a divulgação do acerto entre as partes entre a CBF e Globo pela Supercopa do Brasil. Afinal, apesar do acordo, o mandatário ainda não enviou o documento assinado por ele e que oficializa a liberação. Deste modo, promove um atraso no anúncio. Após esta situação, a emissora da família Marinho buscou contato com a Confederação Brasileira de Futebol para minimizar o episódio.

O objetivo do grupo de comunicação foi evidenciar que não escolheu um lado na próxima votação para presidente e, consequentemente, frisou a imparcialidade. Internamente, a análise é que o incidente foi solucionado. Contudo, apenas o tempo vai comprovar se a explicação da Globo foi aceita por Ednaldo. O encontro de Ana Maria Braga com Ronaldo Fenômeno no programa “Mais Você” não se limitou às solicitações de votos. Até porque o ex-jogador criticou a atual administração da Confederação Brasileira de Futebol. Ele argumentou que a fase negativa da Seleção Brasileira está atrelada à gestão da instituição.

