Inter e Adidas anunciam renovação até 2029

Internacional e Adidas anunciaram a renovação do contrato entre as duas partes por mais cinco anos. O anúncio aconteceu na tarde desta sexta-feira (20), através do site oficial do Colorado. Com isso, a empresa alemã vestirá o Inter por dez anos, de forma ininterrupta, já que a parceria começou em 2020 e vai até 2029.

O diretor executivo de marketing do Internacional, Marcos Silveira, destacou o legado que já há com a parceria desde 2020. Além disso, o dirigente também comentou sobre o fortalecimento junto à torcida colorada.

“A Adidas tem sido mais do que uma parceira; ela se tornou parte da nossa identidade. Juntos, criamos momentos que marcaram a história do Clube e inspiraram nossa torcida. Esta renovação não é apenas um marco em nossa relação com a Adidas, mas um reflexo da ambição e do compromisso que compartilhamos com nossa torcida. Juntos, construímos um legado que une tradição, inovação e impacto social, e estamos apenas começando. Este novo ciclo é uma oportunidade de expandir fronteiras, fortalecer laços com nossos torcedores e, acima de tudo, continuar levando o Inter ao mais alto nível, dentro e fora de campo”, ressaltou.

Já o diretor executivo da Adidas no Brasil, Olivier Gianina, recordou que a parceria trouxe ações extracampo que enalteceram a essência do clube.

“Ao longo de tantos anos de parceria, tivemos a oportunidade junto ao Internacional de ir muito além do lançamento dos uniformes, mas trabalhar em campanhas e ações conectadas com a essência do torcedor colorado, valorizando questões culturais, sociais e promovendo a diversidade e inclusão através do Clube e sua poderosa influência e representatividade”, pontuou.

