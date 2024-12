Empresário de Alan Franco afirma que está no aguardo do São Paulo para definir sobre renovação

O zagueiro Alan Franco está no aguardo de uma definição do São Paulo para renovar o seu contrato. O vínculo com o jogador vai até o final de 2025 e o Tricolor tem interesse em estender o vínculo do argentino.

O empresário do jogador, Marco Vanzini, afirmou que o novo contrato depende de uma reunião com o clube para tratar do assunto. Além disso, Vanzini garantiu que não há propostas para o jogador deixar o Tricolor.

“Alan tem contrato com o São Paulo, ainda não conseguimos fazer uma reunião por uma extensão do acordo. Estamos aguardando essa reunião”, destacou, em entrevista ao portal ge.

No momento, o São Paulo prioriza a busca por reforços, como o lateral-esquerdo Wendell, e adia as decisões de renovações de contrato. Alan Franco está no Tricolor desde 2023. Na última temporada, atuou em 44 partidas, sendo titular em 41 e marcou um gol.

