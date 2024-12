Newcastle vai até Ipswich e arrasa os donos da casa

O Newcastle foi até Ipswich enfrentar o time local e arrasou. Afinal, goleou por 4 a 0. O jogo no Portman Road valeu pela 17ª rodada do Campeonato Inglês e teve como principal destaque o atacante Isak, que fez três dos quatro gols do time. Murphy completou o placar. Além dos dois artilheiros, Bruno Guimarães e Gordon foram muito bem neste duelo sob chuva em vários momentos.

Com a vitória, o Newcastle chega aos 26 pontos, em sétimo lugar na tabela da Premier League. O Ipswich, por sua vez, não sai da zona de rebaixamento, com 12 pontos, em 18º lugar.

Três vezes Isak para o Newcastle

Mal começou o jogo e com 26 segundos Isak colocou o Newcastle na frente. Willock recebeu um lançamento do zagueiro Schär, quase na área de defesa, e cruzou. A zaga rechaçou, mas Isak ficou com a sobra e fez o gol. Inicialmente, o árbitro marcou impedimento de Willock, mas o VAR confirmou o gol.

O primeiro tempo seguiu sob chuva. O Ipswich teve duas oportunidades, mas o Newcastle era superior. Gordon e Isak quase ampliaram para o Newcastle. Contudo, aos 31 minutos, os visitantes ampliaram com uma grande jogada de Gordon, que deu de primeira para o chute de Murphy. Ainda no primeiro tempo, Isak, aproveitando erro da defesa do time da casa, fez 3 a 0.

Na etapa final, o Newcastle seguiu pressionando, com o brasileiro Bruno Guimarães acertando a trave. Aos oito minutos, Isak fez seu terceiro gol após receber passe de calcanhar de Murphy. Com a vantagem, o Newcastle diminuiu a intensidade, viu o time da casa ter pelo menos duas boas chances, mas o triunfo estava assegurado. Aliás, nos acréscimos, o Newcastle chegou a fazer um quinto gol, com Burn, mas o lance foi anulado pelo VAR. Enfim, 4 a 0 no placar. E até magro diante da vulnerabilidade dos donos da casa.

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (21/12)

Aston Villa 2×1 Manchester City

West Ham 1×1 Brighton

Ipswich 0x4 Newcastle

Brentford 0x2 Nottingham Forest

Crystal Palace x Arsenal – 14h30

Domingo (22/12)

Everton x Chelsea – 11h

Manchester United x Bournemouth – 11h

Fulham x Southampton – 11h

Leicester x Wolverhampton – 11h

Tottenham x Liverpool – 13h30

