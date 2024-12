Atacante tcheco tem atuação de gala: faz quatro na goleada do Leverkusen

O artilheiro Patrik Schick roubou a cena neste sábado, 21/12, na goleada do Leverkusen sobre o Freiburg, por 5 a 1. Afinal, o jogador, que também brilha com a camisa da seleção checa, fez quatro dos gols da equipe, e o outro foi de Wirtz (que perdeu um pênalti). O duelo começou complicado para o atual campeão alemão, mas quando Schick fez, no fim do primeiro tempo, o gol que abriu o placar, o time teve tranquilidade para construir a ótima vitória. O Freiburg, que entrou na rodada com a segunda defesa menos vazada, descontou com Grifo.

O Leverkusen, que teve um início de Bundesliga irregular, já se consolida em segundo lugar, agora com 32 pontos, contra 36 do líder Bayern. O Freiburg, que faz boa campanha, parou nos 24 pontos e ficou em oitavo lugar.

Quatro vezes Schick para o Leverkusen

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Leverkusen criando duas boas chances, mas o grande lance foi uma bola na trave do Freiburg. Aos 32 minutos, o Leverkusen teve uma chance de ouro: Wirtz recebeu pela esquerda, entrou na área e foi derrubado. Pênalti! Wirtz cobrou no canto direito, mas o goleiro do Freiburg fez uma defesa excelente. Contudo, nos acréscimos, Schick recebeu de Wirtz na entrada da área e, com um belo toque por cobertura, fez o primeiro gol da partida.

No segundo tempo, o Leverkusen foi logo ampliando com Wirtz, aos seis minutos, em bela jogada individual pela esquerda. O Freiburg chegou a entrar no jogo com o gol de Griffo aos 11. Mas aí não teve como o time visitante parar Schick. Cabeçada em cruzamento de Wirtz aos 22 para fazer 3 a 1. Chute de primeira em novo passe de Wirtz. E enfim, nova caneçada em escanteio pela direita cobrado por Grimaldo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.