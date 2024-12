Real Madrid x Sevilla: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste domingo (22), Real Madrid e Sevilla se enfrentam às 12h15 (de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada de La Liga. O duelo acontece no Santiago Bernabéu e o clube merengue sonha em terminar a rodada na liderança da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

De olho na liderança, o Real Madrid começou a rodada na terceira posição, com 37 pontos, um a menos que o líder Barcelona e do vice-líder Atlético de Madrid, que estão empatados e se enfrentam na rodada. Ou seja, em caso de empate no duelo dos rivais, em conjunto com uma vitória merengue, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti assume o topo da tabela.

Além disso, o Real vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca, do México, quando conquistou o Intercontinental da Fifa, um dia após Vini Jr ser reconhecido como melhor jogador do mundo no prêmio The Best.

Porém, o Real Madrid terá um grande desfalque neste domingo. Vini Jr, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, está fora da partida. Ao mesmo tempo, Mendy é tratado como dúvida após sentir dores musculares, enquanto Militão, Carvajal e Alaba seguem no departamento médico do clube.

Como chega o Sevilla

Por outro lado, o Sevilla não fez um bom início de temporada e busca se recuperar no Campeonato Espanhol. Dessa maneira, a equipe está na 11ª posição, com 22 pontos. Porém, o time vem de uma vitória sobre o Celta de Vigo no último final de semana e vai tentar aproveitar a boa fase para arrancar pontos do Real Madrid.

Para o duelo no Santiago Bernabéu, o Sevilla segue com alguns desfalques no time. São os casos de Tanguy Nianzou, Chidera Ejuke, Djibril Sow e Adria Pedrosa.

Real Madrid x Sevilla

19ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: domingo, 22/12/2024, às 12h15 (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Courtois; Lucas Vásquez, Tchouamení, Rüdiger, Fran García; Valverde, Luka Modric, Camavinga, Jude Bellingham; Mbappé, Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Sevilla: Álvaro Fernández; Montiel, Badé, Gudelj, Salas; Bueno, Agoumé, Ñíguez; Lukébakio, Isaac Romero, Peque Fernández. Técnico: García Pimenta.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (ESP).

