Morato celebra vitória do Nottingham e fim da invencibilidade rival

O brasileiro Morato foi uma das surpresas da escalação do técnico Nuno Espírito Santo no jogo do Nottingham Forest contra o Brentford, neste sábado, 21/12. O zagueiro formou junto com o compatriota Murillo e o sérvio Milenkovic trio de defesa que deu consistência ao time neste duelo fora de casa pela 17ª rodada do Campeonao Inglês. Assim, o Nottingham quebrou a invencibilidade do Brentford em casa, ao vencer por 2 a 0. Com isso, se consolida na quarta posição do Campeonato Inglês.

Vindo de duas vitórias – sobre o Manchester United em pleno Old Traford (3 a 2) e Aston Vila (2 a 1) – o ex-são-paulino celebra mais um trinfo do time. Mas não se mostra surpreso com a campanha incrível da equipe na temporada.

“Eu me sinto muito bem jogando por esta equipe. É um time que vem colhendo grandes resultados pelo trabalho que faz. Mas não me surpreende essa colocação. Estou muito feliz, cada vez mais adaptado. Contudo, sei que tenho muito a evoluir ainda”, destacou o brasileiro, que esteve em campo em 10 dos 17 jogos da equipe.

Raio X de Morato

Aos 23 anos, Morato disputa a sua primeira Premier League. Saiu das categorias de base do São Paulo (2016-2019). Depois, defendeu o Benfica por cinco temporadas (2019-2024) antes de desembarcar na Inglaterra, em julho deste ano.

