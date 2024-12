Depay leva torcedores à loucura em ligação com Paul Pogba e diretor do Corinthians

Memphis Depay nem precisou voltar das férias para levar os corintianos à loucura como se tivesse feito mais um gol com a camisa do clube. Acontece que o holandês compartilhou um registro da última ligação de vídeo com Paul Pogba, que teve o nome vinculado recentemente ao Corinthians, e agitou os entusiastas da contratação nas redes sociais.

“Sempre ótimas conversas com meus amigos”, escreveu Depay em seus stories do Instagram. Um outro detalhe também chamou atenção dos torcedores mais atentos: a presença de Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, na chamada.

Recentemente, a Fatal Model, site de acompanhantes de luxo, sinalizou com possibilidade de ajudar o Corinthians na contratação de Pogba. No entanto, o Alvinegro descartou parceria e negou qualquer negociação oficial pelo francês neste primeiro momento.

Repercussão na web

“Vem se sentir feliz no bonde de Itaquera, Pogba”, comentou um corintiano na publicação. Outro também se empolgou: “Está acontecendo”.

“Se em fevereiro deste ano alguém me falasse que, em dezembro, o MEMPHIS DEPAY postaria foto conversando com PAUL POGBA para jogar no Corinthians, eu chamaria de louco. Com um diretor financeiro do clube ainda por cima. Eu sairia na mão com o cara que falasse isso”, disse outro.

Agora imagina esse cara realmente jogando no Corinthians pqp https://t.co/oD1zIzLfGS pic.twitter.com/x8RHUMgkiO — Matheus (@Matheusr_07) December 21, 2024





Outro torcedor vislumbrou o impacto de uma possível chegada de Paulo Pogba para atuar ao lado de Memphis no elenco alvinegro.

Vocês tem noção que o Corinthians pode ter: • Memphis Depay, um dos maiores holandeses da história; • Paul Pogba, um dos maiores e melhores franceses da história; A enormidade seria surreal. Todos os olhos do MUNDO voltados ao Corinthians. Esse time é gigantesco demais! pic.twitter.com/hmOnWqwJi2 — rodriguesˢᶜᶜᵖ (@NJanfren) December 21, 2024





Pogba no Corinthians

Pessoas ligadas aos bastidores revelaram que a sinalização da Fatal Model em viabilizar financeiramente o acordo prejudicou a condução do negócio – que ainda passava por análise. Por outro lado, a diretoria corintiana entende que não há carência no setor de campo do francês.





Fontes também revelaram ao ge que a alta cúpula corintiana avalia o negócio como um ‘investimento de alto risco’ pelo período de inatividade. Paulo Pogba está há mais de um ano sem ir a campo por suspensão por doping.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.