Pablo Maia conclui ‘intensivão’ de treinos com o sub-17 do São Paulo em Cotia

Pablo Maia, aliás, cumpriu as exigências do seu cronograma de trabalhos com a fisioterapia e deu início a 16 sessões de treinos com a preparação física. As atividades tiveram foco inicial em força e, progressivamente,passou para os trabalhos com bola até receber liberação para jogar com a equipe sub-17. Contudo, no período específico de férias, ele precisará dar sequência na academia a algumas etapas programadas pelos preparadores do clube.