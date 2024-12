Luís Castro não irá para o Atlético. Entenda o motivo

Fim do sonho do Atlético em contar com Luís Castro como treinador da equipe em 2025. Na noite deste sábado, 21/12, o técnico informou ao clube mineiro que não há possibilidade de ele se desvincular do Al Nassr antes do término de seu contrato. Curiosamente, Castro foi demitido em setembro, e em seu lugar entrou o italiano Stefano Pioli. Porém, o ex-Botafogo ainda recebe o salário dos sauditas. No entanto, o Al Nassr se negou a fazê-lo sem que recebesse um alto valor de multa contratual (total não divulgado). Com isso, apenas em junho ele estará livre para negociar com outro clube. Castro recebe dos sauditas R$ 2,5 milhões mensais.

Sem Castro, o Atlético, que encerrou seu vínculo com Gabriel Milito ao fim, da temporada, segue em busca de um comandante. No momento, as especulações giram em torno de Pedro Caixinha e Cuca. No caso de Caixinha, ex-Bragantino, que pode ser o plano A, o clube mineiro espera pelo fim das conversas do técnico com o Grêmio. Informações da imprensa gaúcha indicam que o treinador não aceotou algumas cláusulas contratuais, mas os gaúchos reformularam a proposta e aguardam a decisão de Caixinha até este domingo.

