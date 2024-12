Artilharia estrangeira: aonde os gringos fizeram mais diferenças nos clubes paulistas?

A temporada de 2024 terminou com o atrativo estrangeiro nos clubes paulistas. Os quatro grandes clubes contaram com estrelas vindas de fora em seus elencos e que fizeram diferença no ataque. Ao todo, 116 gols de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos foram marcados por jogadores que vieram de fora do Brasil.

O Palmeiras é o clube que mais viu os gringos balançarem a rede. Ao todo, os jogadores estrangeiros marcaram 37 gols. Com destaque para Flaco López, artilheiro do Verdão na temporada, tendo marcado 22 gols. Piquerez, Richard Ríos e Aníbal Moreno contribuíram com quatro gols cada, enquanto Gustavo Gómez anotou três gols na sua conta.

O Corinthians aparece na sequência, com 36 gols marcados com estrangeiros. Apesar da febre Memphis Depay, que marcou sete gols, o artilheiro gringo do ano é o mesmo da história do clube: Romero, que balançou as redes 14 vezes. Garro ficou logo atrás, com 13 gols feitos. Fausto Vera, que deixou o Timão no meio do ano, também marcou uma vez.

São Paulo e Santos abaixo

Já no São Paulo os números são bem inferiores aos rivais. O Tricolor teve apenas 23 gols marcados por estrangeiros. Calleri, referência no ataque, balançou as redes 14 vezes e foi o principal nome estrangeiro do clube. Além do argentino, Bobadilla, três vezes, Arboleda, duas, Ferraresi, uma vez, e até mesmo James Rodríguez, contribuíram com a marca.

Por fim, o Santos ficou abaixo entre os principais paulistas, já que estava na Série B. Os estrangeiros da Vila Belmiro, que não eram muitos, marcaram 20 vezes. O venezuelano Otero, um dos destaques da campanha do acesso, anotou oito gols e foi o artilheiro gringo do Peixe. Julio Furch, seis vezes, Alfredo Morelos, quatro vezes e Juan Cazares e Gonzalo Escobar, uma vez cada, também balançaram a rede pelo Alvinegro Praiano na temporada.

