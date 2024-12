Atalanta vence a 11ª seguida e lidera Campeonato Italiano

A Atalanta superou dificuldades para vencer o Empoli por 3 a 2 nos minutos finais, neste domingo (22), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Com esta vitória, a equipe de Bérgamo alcançou sua 11ª vitória consecutiva e recuperou a liderança isolada da competição.

No sábado, o time havia caído provisoriamente para a segunda posição, após o Napoli derrotar o Genoa por 2 a 1. Contudo, o triunfo contra o Empoli recolocou a Atalanta no topo da tabela, agora com dois pontos de vantagem.

Nenhuma equipe alcançava uma sequência de 11 vitórias consecutivas na Serie A desde o Napoli, que atingiu o marco na temporada 2022/2023, quando garantiu seu terceiro ‘Scudetto’.

Apesar de vir de uma goleada por 6 a 1 sobre o Cesena (da 2ª divisão) pelas oitavas de final da Copa da Itália, a Atalanta encontrou um desafio bem maior contra o Empoli. O jogo parecia caminhar para um empate, até que Charles De Ketelaere marcou o gol decisivo aos 87 minutos.

Atalanta saiu atrás e buscou virada

O confronto foi repleto de reviravoltas. No início, Lorenzo Colombo abriu o placar para o Empoli aos 13 minutos. A Atalanta, no entanto, reagiu ainda no primeiro tempo, com gols de De Ketelaere, aos 34 minutos, e Ademola Lookman, nos acréscimos (45’+1).

Na segunda etapa, Sebastiano Esposito igualou o placar em uma cobrança de pênalti aos 57 minutos. Contudo, já nos momentos finais, De Ketelaere garantiu os três pontos para a líder do Campeonato Italiano.

Com este resultado, a Atalanta abriu provisoriamente seis pontos de vantagem sobre a Inter de Milão, terceira colocada. A equipe milanesa enfrentará o Como (15º) na segunda-feira (23), no fechamento da rodada.

Ainda neste domingo, a Roma, que ocupa a 10ª posição, goleou o Parma (16º) por 5 a 1.

