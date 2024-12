Allegra fala sobre problemas no Pacaembu após forte chuva

O Estádio do Pacaembu enfrentou problemas graves em um evento-teste no último sábado (21) por conta da forte chuva que atingiu São Paulo. O local é cotado para ser a casa do Santos em 2025, durante a construção da nova Vila Belmiro.

A chuva, portanto, comprometeu o gramado sintético do estádio e levou ao cancelamento da final masculina da Taça das Favelas. Dessa forma, a Concessionária Allegra Pacaembu, responsável pela administração do local, divulgou uma nota oficial explicando os motivos dos transtornos e reafirmando seu compromisso com a operação do local.

Assim, de acordo com a nota enviada ao portal “Diário”, a Allegra esclareceu que uma tubulação de águas pluviais, localizada na alameda Leste do estádio, se rompeu devido à alta pressão da chuva e gerou um refluxo que prejudicou áreas de apoio à operação do evento, mas que não são em locais de acesso pelo público. Além disso, a nota busca tranquilizar o clube e seus torcedores. E enfatizou que o incidente aconteceu por fatores externos e não reflete diretamente as condições do estádio (confira abaixo).

Vale ressaltar que o Santos e a concessionária têm um acordo de intenção para a utilização do Pacaembu em 2025.

