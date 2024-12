Vitória define com o Fluminense modelo de negócio para saída de Lucas Arcanjo

O Fluminense segue na busca pela reformulação de seu elenco para 2025. Diante disso, tem interesse na contratação do goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória. Os dois clubes definiram nos últimos dias que o tricolor de Laranjeiras irá ceder dois atletas de seu elenco, assim como pagaria 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) no acordo. A informação é do canal Canto Rubro-Negro.

Dessa forma, o clube carioca cederia o arqueiro Vitor Eudes, reserva de Fábio, e o atacante Isaac, de 20 anos. Os nomes agradaram a diretoria do Leão da Barra, que também disputará a Sul-Americana na próxima temporada.

O goleiro rubro-negro chegaria ao Tricolor por empréstimo com obrigação de compra. Nesta configuração, clube carioca paga 50% do valor acordado ao final do primeiro ano e o restante no segundo, quando o jogador passa a ser do Fluminense em definitivo.

Além disso, a diretoria do Vitória estabeleceu metas no contrato que elevam o valor por Lucas Arcanjo, totalizando R$ 6 milhões ao final da operação. No momento, o atleta enxerga a transferência como uma ótima oportunidade na carreira.