Jogadores do Vasco presenteiam torcedores mirins em São Januário

Com a proximidade do Natal, o Vasco promoveu uma ação com torcedores mirins em São Januário e alunos da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Ao longo da visita, as crianças tiveram uma surpresa, o encontro especial com três pilares do elenco cruz-maltino: Léo Jardim, Philippe Coutinho e Vegetti.

O clube carioca divulgou o vídeo sobre a ação nas redes sociais do clube neste domingo (22). No momento do encontro, os atletas entregaram uma caixa especial com presentes para os torcedores, esbanjaram carisma e deram autógrafos.

No momento, o elenco está de férias, e alguns atletas se reapresentam já no próximo sábado (27) para o início de preparação para o Campeonato Carioca. Um grupo formado por garotos da base, assim como poucos do elenco principal.

Além disso, o restante do grupo se reapresenta no dia 6 de janeiro, visto que o time estreia no Estadual no dia 12 de janeiro, contra o Nova Iguaçu. Afinal, o calendário será diferente em 2025 por causa do Super Mundial de Clubes no meio do ano.

