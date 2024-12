Atlético abre negociações para renovação com importante nome do elenco

O Atlético já iniciou as negociações para renovar o contrato de Matias Zaracho, um dos principais jogadores do elenco. A expectativa alvinegra é ter sucesso nas tratativas e garantir a permanência do atleta até dezembro de 2027.

Atualmente, o contrato de Zaracho vai até dezembro de 2025. Assim, na metade da próxima temporada, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Galo quer evitar essa especulação durante a temporada e assegurar a permanência do argentino.

A diretoria do Atlético considera Zaracho uma peça fundamental do elenco e deseja manter o atleta por mais tempo.

Em 2024, no entanto, a temporada do jogador não foi das melhores. Ele lidera, pelo terceiro ano consecutivo, o número de jogos perdidos devido a lesões. Neste ano, Zaracho novamente passou por longos períodos no departamento médico.

Na atual temporada, foi o jogador que mais ficou no departamento médico. Sofreu duas lesões no músculo posterior da coxa esquerda e duas contusões no quadril. Além disso, passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia na região inguinal.

