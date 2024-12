Diogo Barbosa se despede do Fluminense e relembra títulos continentais: ‘Na memória e coração’

Anunciado pelo Fortaleza no último sábado (21), Diogo Barbosa se despediu do Fluminense em suas redes sociais, de forma oficial. Nesse sentido, o lateral-esquerdo relembrou as conquistas da Libertadores em 2023 e da Recopa Sul-Americana neste ano.

“Obrigado, Fluminense. Muita gratidão ao clube que abriu as portas, me recebeu tão bem, confiou no meu trabalho e que foi onde conquistei e aprendi tantas coisas. Na memória e no coração, os títulos da Libertadores e da Recopa ficam marcados! Muito feliz em estar na história de um clube gigante e ter feito parte do Time de Guerreiros. Agradeço a todos que fizeram parte disso! Deus abençoe!

Diogo Barbosa

John Kennedy devolve no Diogo Barbosa

tentou levantar pro Keno, Keno arrumou….” , postou.

O Fortaleza é o 12º time do mato-grossense Diogo Barbosa. Ele começou na base do Vila Nova-GO, mas logo seguiu para o Vasco, onde se profissionalizou em 2010. Além disso, o lateral passou por Sport, Guarani, Coritiba, Atlético Goianiense, Goiás, Botafogo e Cruzeiro, quando, em 2018, acertou com o Palmeiras, onde fez sucesso.

Uma publicação compartilhada por D.B (@diogobarbosa36)

Ficou no Verdão até 2020. Mas, com a forte concorrência, seguiu para o Grêmio, onde permaneceu até 2023, quando passou a jogar no Fluminense. Entre seus principais títulos estão duas Libertadores, em 2020 (Palmeiras) e 2023 (Fluminense), um Campeonato Brasileiro (Palmeiras 2018) e duas Copas do Brasil (Cruzeiro 2017 e Palmeiras 2020).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.