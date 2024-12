Grêmio bate martelo sobre negociação com Pedro Caixinha

A direção do Grêmio encerrou definitivamente, na manhã desta segunda-feira (23), as negociações por Pedro Caixinha. O Tricolor chegou a firmar um acordo verbal com o técnico, mas desistiu após o pacote de pedidos do português e segue as buscas pelo sucessor de Renato Gaúcho.

Dirigentes do Tricolor desistiram da contratação após concluírem que empresários de Caixinha criaram dificuldades para inviabilizar o acordo. Ainda segundo informação de Eduardo Gabardo, da Gaúcha ZH, a tratavam-se de situações “impossíveis de serem contornadas”.

As últimas exigências dos empresários deixaram sensação de desconforto ”irreparável” entre as partes. E a postura era avaliada como ”inaceitável” internamente. Agora, a cúpula pretende agir rápido na busca e contratação de um novo técnico.

Plano B do Grêmio

A indefinição com Caixinha mesmo após o acordo verbal trouxe um alerta para diretoria gremista, que já se preparava para um plano B. A cúpula manteve o nome em sigilo, mas o garantiu como opção.

*Matéria em atualização

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.