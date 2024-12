CBF e Globo fecham acordo por transmissão da Supercopa por três anos

A CBF divulgou o acerto com a Globo pelo direito de transmissão da Supercopa do Brasil, que também é chamada de “Supercopa Rei”, pelos próximos três anos. Assim, a emissora terá a exclusividade para transmitir as decisões da competição em 2025, 2026 e 2027 em todas as plataformas. Com isso, os vencedores do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil vão se enfrentar no dia 2 de fevereiro, no estádio Mangueirão, em Belém, capital do Pará. O torneio que dá início a temporada nacional será decidido, de forma inédita, pelo clássico entre Botafogo e Flamengo.

Desta forma, o embate entre rivais cariocas terá a cobertura da Globo em TV aberta. Assim como em outros canais do grupo na TV paga, no caso Premiere no sistema pay-per-view e o SporTV. A competição ganhou a alcunha de “Supercopa Rei”, em uma homenagem da CBF para Pelé, que morreu em dezembro de 2022.

Representantes da CBF e da Globo se manifestam sobre a parceria

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, falou sobre a próxima edição da final do torneio e a parceria com o Grupo Globo.

“É uma felicidade para a CBF abrir oficialmente a temporada de 2025 com a Supercopa Rei, uma competição de excelência que já se consolidou no calendário nacional. A decisão no Mangueirão lotado marcará o início do calendário das competições organizadas pela CBF, que voltará a levar milhões de torcedores aos estádios brasileiros no próximo ano. Além dos torcedores paraenses, que farão uma bela festa na arena em Belém, todos os brasileiros vão poder acompanhar a emoção da final da Supercopa Rei com a transmissão do Grupo Globo pelas diversas plataformas”, detalhou o mandatário.

Posteriormente, Fernando Manuel, diretor de Direitos Esportivos da Globo, também frisou a importância da Supercopa do Brasil e valorizou o acorde entre as partes.

“A Supercopa é um evento muito especial, envolvendo clubes vencedores e em busca de novas conquistas. É um grande prazer para a Globo seguir como parceira da CBF na promoção e exibição da partida. O objetivo é levar para todos os brasileiros mais uma grande cobertura em diversas plataformas”, ressaltou o funcionário.

O atual campeão da Supercopa Rei é o São Paulo, que venceu o Palmeiras na decisão por pênaltis neste ano. A competição, aliás, passou por uma mudança no seu formato de disputa em 2020. A partir desta alteração o maior vencedor é o Flamengo com dois troféus. Além disso, Atlético e o Alviverde são outros clubes que conquistaram o campeonato.

