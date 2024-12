Bolívar vence equipe ‘sensação’ e se sagra campeão do Boliviano

Pela 31ª vez na história, o Bolívar ficou com o título do Campeonato Boliviano. No último domingo (22), a representação da capital do país venceu na decisão, por 2 a 0, o San Antonio Bulo Bulo.

Em sua primeira temporada disputando a elite local, o Bulo Bulo se tornou uma verdadeira ‘sensação’ do país ao faturar o Apertura e, consequentemente, ter direito de disputar a final contra o vencedor do Clausura.

A disputa de confronto único aconteceu no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, estado o qual pertence o San Antonio. Contudo, além de ser o dominador das ações ofensivas, o Bolívar ficou com um jogador a mais ainda na primeira etapa. Em falta quando o brasileiro Fabio Gomes ficava cara a cara com o arqueiro José Peñarrieta, Leonardo Justiniano recebeu cartão vermelho direto.

Desse modo, a superioridade celeste ficou latente e, ainda na primeira parte do jogo, a representação capitalina se colocou em vantagem. Aos 46 minutos, Ramiro Vaca tabelou com Leonel Justiniano e acertou um lindo chute, de fora da área, no extremo canto esquerdo de Peñarrieta.

O tento que sacramentou a conquista do Bolívar saiu já com 42 minutos do tempo complementar, por meio de Fábio Gomes. Em belo passe dado na profundidade por Antonio Melgar, o centroavante ex-Atlético-MG tocou por cobertura e viu a pelota quicar dentro da meta após bater no travessão. Mesmo assim, ele estava no rebote e bateu pro fundo das redes para garantir o gol e a taça para os comandados de Flavio Robatto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.