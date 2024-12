Por conta de valores, Cruzeiro desiste de Adryelson

O Cruzeiro desistiu da negociação com Adryelson, ex-Botafogo. A Raposa demonstrou interesse em contratar o jogador, no entanto, de acordo com a “Rádio Itatiaia”, o clube mineiro recuou por conta do valor.

Ainda de acordo com a rádio, o zagueiro foi oferecido por seu estafe ao Cruzeiro. No entanto, o valor de 10 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 64,4 milhões e do alto salário, além de luvas, fez com que a Raposa recuasse.

Adryelson foi um dos destaques do Botafogo na campanha em 2023. Assim, no início deste ano, foi para o Lyon, da França, onde ficou por seis meses. Na janela de transferências do meio do ano, voltou ao Alvinegro por empréstimo até o fim de 2024. No último domingo (22), o Alvinegro usou as redes sociais para anunciar oficialmente a saída do jogador, que vai retornar para o clube francês.

O zagueiro teve um papel importante na reta final da temporada. Com a lesão do Bastos, na partida contra o Palmeiras – quatro dias antes da decisão da Libertadores, Adryelson assumiu a posição, e, portanto, foi titular na final da competição e nos outros jogos do Brasileirão, além da partida contra o Pachuca, pela Copa Intercontinental. Dessa forma, neste período curto, o jogador atuou em 11 jogos, marcou um gol e conquistou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

