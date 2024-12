Cruzeiro assina com Dudu e prepara anúncio

O Cruzeiro assinou com o atacante Dudu, ex-Palmeiras. A confirmação, contudo, deve ocorrer nos próximos dias, e a agremiação mineira já se prepara para o anúncio da contratação.

O jornalista Samuel Venâncio foi o primeiro a informar, e o Jogada10 confirmou. O atleta firmou um contrato de três temporadas com a Raposa.

A contratação ocorre com um atraso de, pelo menos, seis meses. Em julho de 2024, Dudu chegou a ficar muito próximo do Cruzeiro e quase foi anunciado, mas reviravoltas aconteceram e ele acabou permanecendo no Verdão.

Esse tempo, aliás, fez com que Dudu se desvalorizasse no plantel do Cruzeiro. O jogador chegaria à metade do ano com valores bem mais altos. Na última janela de transferências, o Cruzeiro ofereceu 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões) ao Verdão, mas a transação foi desfeita antes da assinatura do contrato.

Além disso, em agosto passado, a proposta salarial era superior a R$ 2,5 milhões mensais. Agora, o atacante chegará a Belo Horizonte com vencimentos inferiores aos que receberia no meio do ano. A partir de janeiro, ele receberá cerca de R$ 1,7 milhão mensais.

Relação desgastada

Dudu chega a Belo Horizonte para recuperar sua imagem, tanto no futebol brasileiro quanto dentro do Cruzeiro. Devido à recusa no meio do ano, a negociação, neste momento, não foi bem recebida por parte da torcida da Raposa, que fez críticas à contratação. Considerando o cenário nacional, o atleta precisa mostrar ao mercado que está recuperado fisicamente. Afinal, durante a temporada 2023, ele sofreu uma grave lesão no joelho e ficou afastado dos gramados por quase um ano. Ao retornar, disputou 14 partidas, sendo apenas quatro como titular, sem gols ou assistências.

