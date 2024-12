Cruzeiro anuncia oficialmente a contratação de Dudu

O Cruzeiro confirmou, na noite desta segunda-feira (23), a contratação do atacante Dudu, de 32 anos, formado na base celeste. O atleta assinou vínculo de três temporadas, com possibilidade de extensão, dependendo do cumprimento de metas.

O Jogada10 já tinha confirmado, na tarde desta segunda-feira (23), que o jogador já tinha assinado o contrato. Faltava, portanto, apenas a confirmação por parte do clube. Isso ocorreu nesta noite. Aliás, na Toca da Raposa II, o atacante voltará a vestir a camisa 7.

Dudu chega ao Cruzeiro após uma longa novela e um atraso de quase seis meses. O jogador havia sido anunciado pelo clube em julho deste ano, mas, diante da repercussão negativa, recuou e decidiu permanecer no Palmeiras.

Agora, Dudu decidiu assinar de vez com a Raposa. A decisão foi influenciada pelo fato de saber que não estava nos planos de Abel Ferreira para a temporada 2025 no Palmeiras. Assim, ele entendeu que a melhor alternativa seria buscar novos desafios. O projeto do Cruzeiro também pesou, pois o clube tem se mostrado agressivo no mercado e pretende formar um elenco vencedor para 2025.

O tempo perdido, porém, também representa uma perda financeira para Dudu. Em julho, ele chegaria mais valorizado. Na última janela de transferências, o Cruzeiro ofereceu 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões) ao Palmeiras, mas a transação foi desfeita antes da assinatura do contrato.

Além disso, naquela oportunidade, a proposta salarial era superior a R$ 2,5 milhões mensais. Agora, o atacante chegará a Belo Horizonte com vencimentos inferiores aos que receberia no meio do ano. A partir de janeiro, ele receberá cerca de R$ 1,7 milhão por mês, enquanto no Palmeiras seu salário era de R$ 2,1 milhões.

Recuperação

Dudu chega a Belo Horizonte para recuperar sua imagem, tanto no futebol brasileiro quanto dentro do Cruzeiro. A recusa no meio do ano gerou críticas da torcida celeste, que não recebeu bem a negociação neste momento. Considerando o cenário nacional, o jogador precisa mostrar ao mercado que se recuperou fisicamente. Afinal, em 2023, ele sofreu uma grave lesão no joelho e ficou afastado dos gramados por quase um ano. Ao retornar, disputou 14 partidas, das quais apenas quatro como titular, sem gols ou assistências.

