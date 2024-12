Corinthians faz publicação e torcedores acreditam em anúncio com Pogba

Uma publicação do Corinthians nas redes sociais, nesta terça-feira (24), levaram os torcedores a acreditar em um ‘presente natalino’. Uma foto de uma árvore de natal com o mascote das Olimpíadas de Paris fez a torcida imaginar um possível anúncio do francês Pogba, que é especulado no clube paulista desde o fim da temporada.

Dessa forma, a maior parte dos comentários dos corintianos faz referência a uma possível contratação. “Quem pegou a referência pegou, anuncia logo”, escreveu um seguidor. “Pogba de presente de Natal? Eu aceito”, comentou outro. A publicação conta com milhares de comentários.

No entanto, outros comentários indicam também a contratação da atacante Marta. A maior jogadora do mundo está em fim de contrato com o Orlando Pride e pode deixar a equipe dos Estados Unidos.

Porém, vale ressaltar que o post pode apenas ser uma referência às jogadoras do Corinthians que foram prata nas Olimpíadas de Paris com a Seleção Brasileira Feminina: Duda Sampaio, Tamires, Vitória Yaya, Jheniffer, Yasmin e Gabi Portilho.