Palmeiras se junta ao Botafogo na concorrência por Jair e concorda em ceder jogadores ao Santos

O Santos é alvo de investidas do Botafogo pelo zagueiro Jair desde a segunda janela de transferências deste ano. O clube carioca, por sua vez, retomou os esforços pelo defensor, mas deve ter a concorrência do Palmeiras.

Isso porque o Alviverde mostrou interesse no ativo do rival do estado e concordou com a exigência de desembolsar a quantia solicitada, além de oferecer alguns atletas de seu atual elenco, cenário que anima o Peixe.

Na investida mais recente, o Botafogo enviou proposta de 9 milhões de euros (quase R$ 58 milhões) por Jair, assim como o volante Danilo Barbosa e o centroavante Tiquinho Soares. No período em que a janela europeia estava aberta, o Santos recebeu oferta financeiramente superior do Porto no valor de 12 milhões de euros (R$ 74 milhões, além da liberação definitiva do atacante Wendel Silva, que estava emprestado ao Alvinegro Praiano. Contudo, a possibilidade foi negada.

Cúpula do Santos vai avaliar nomes indicados pelo Palmeiras

O Peixe respondeu ao Glorioso que a investida ainda não alcançou o valor considerado como ideal para negociar Jair. Simultaneamente, o Palmeiras estuda entrar no páreo tanto na questão financeira – por se tratar de exigência do Santos – quanto sugerindo jogadores do seu elenco. O rival tem conhecimento que o volante Zé Rafael é um sonho de consumo do clube da Baixada Santista para a próxima temporada e pode incluí-lo no negócio.

Outro nome que integra o grupo Alviverde e especulado para se transferir ao Santos é o atacante Rony. Deste modo, o Alvinegro Praiano vai esperar a lista que o Verdão vai enviar para realizar uma análise. Pedro Caixinha, o novo comandante do Peixe, além de membros do departamento de futebo,l terão esta tarefa. A prioridade é chegar a uma definição em momento anterior ao começo da próxima temporada.

