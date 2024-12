Mattos confirma saída de reserva de Cássio e destaca planejamento para goleiros no Cruzeiro

O goleiro Anderson, do Cruzeiro, está próximo de ser anunciado pelo Atlético-GO, um dos clubes rebaixados para a Série B do Brasileiro de 2025. A afirmação é do CEO da Raposa, Alexandre Mattos, que deixou claro que o jogador, reserva de Cássio, busca oportunidades para atuar com mais frequência.

“O Anderson está em processo, muito provavelmente vai para o Atlético-GO. Ele tem muito carinho, ligou para o Pedrinho, disse a vontade que tem do Cruzeiro. Mas tem o desejo de jogar, a gente respeita”, disse o dirigente, em entrevista à ‘Rádio Itatiaia’.

Ainda de acordo com o veículo, o clube celeste seguirá com percentual dos direitos econômicos do atleta, que deverá assinar com os goianos até dezembro de 2027. Já o vinculo com os mineiros terminaria em dezembro de 2025.

Mas não foi apenas a diretoria do Atlético-GO que procurou o Cruzeiro de olho em Anderson. Outros clubes mostraram interesse, mas o Dragão se saiu melhor nas negociações.

Desse modo, a Raposa terá no elenco os goleiros Cássio, Léo Aragão e o promissor Otávio, que recebeu convocação no último dia 20 para integrar a Seleção Brasileira Sub-20.

“No primeiro momento, não. A gente entende que estamos muito bem servidos com Cássio, Leo Aragão e o Otávio, que sobe do Sub-20”, assegurou Mattos, sobre o clube não ir oa mercado em busca de um novo goleiro.

Em relação ao experiente Rafael Cabral, que ainda tem vínculo e estava emprestado ao Grêmio, a diretoria celeste e o goleiro conversam para rescisão do contrato.

