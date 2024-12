Mano diz que desavença com Marcelo 'não foi caso isolado'

Na véspera do Natal, Mano Menezes comentou sobre a áspera discussão que teve com Marcelo no jogo do Fluminense diante do Grêmio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O episódio culminou na rescisão de contrato do lateral-esquerdo com o clube carioca no dia seguinte. E o treinador foi claro: não se tratou de um “caso isolado”.

Naquela ocasião, o comandante optou pela entrada do camisa 12 aos 44 minutos do segundo tempo. Entretanto, de acordo com ele, ouviu “algo que não gostou” e falou para o experiente jogador retornar para o banco de reservas. Um dia após o ocorrido, o Tricolor das Laranjeiras anunciou a rescisão unilateral do vínculo.