Atlético entra na briga por Lavega, revelação do futebol uruguaio

O Atlético está de olho em uma revelação uruguaia, Joaquín Lavega. De acordo com o portal “FalaGalo”, o atacante de 19 anos, que defende o River Plate-URU, chamou a atenção dos mineiros. Com isso, um membro do departamento de futebol foi até Montevidéu no fim de semana passado para uma reunião sobre a possibilidade de negócio.

Mas a concorrência pelo atacante está grande. Afinal, também interessa a dois clubes brasileiros: Vasco e Fortaleza. Aliás, os dirigentes das agremiações já enviaram propostas pelo atleta. Joaquin Lavega joga em uma função semelhante à de Vinícius Júnior no Real Madrid e na Seleção, pela esquerda do ataque.

Raio X de Lavega

Lavega é titular e capitão da seleção Sub-20 de seu país. Vem despertando o interesse após se tornar uma das revelações do Campeonato Uruguaio na atual temporada. Com apenas 19 anos, se tornou o principal jogador do River Plate em 2024. Jogou 35 partidas e marcou 11 gols (além de quatro assistências). Isso em um time que não teve um bom desempenho. Para se ter uma ideia, o River Plate ficou apenas em décimo lugar no Clausura (um torneio com 16 equipes), com 18 pontos em 25 jogos, 20 pontos atrás do líder Peñarol. Alías, o River jamais ganhou o titulo uruguaio. Enfim, tem apenas uma participação em Libertadores, em 2016.

