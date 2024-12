Veja como foi o Natal de alguns dos astros do futebol

Mais um natal de muitas alegrias e celebrações. Assim, o J10 mostra como foi as festas dos craques do futebol mundial. Aliás, a discussão do ano foi em passar as comemorações com roupas combinando ou apostando forte em um estilo ousado. Veja como foi as festas de natal dos boleiros.

A maioria dos atletas publicou imagens nas redes sociais ao lado da família. Como acabou sendo os casos de Neymar, do Al-Hilal, Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, Dudu e Cássio, do Cruzeiro, Lucas Moura, do São Paulo e Hulk, do Atlético-MG.

Contudo, outros estiveram mais soltos nas festas natalinas. Como por exemplo o lateral-direito Gilberto, que reuniu os amigos para as comemorações. Além disso, o atacante do Botafogo, Tiquinho Soares, postou uma foto ao lado de uma enorme caixa de som desejando um feliz natal. A festa deve ter durado até altas horas.

VEJA COMO FOI O NATAL DE OUTROS JOGADORES DO FUTEBOL MUNDIAL

Por fim, ainda teve alguns jogadores que se divertiram com suas publicações. O atacante Richarlison, por exemplo, brincou após postar uma selfie comendo uma coxa de peru.

“Carne de “lá ele” no Natal. Feliz Natal, galera!”, escreveu o atacante do Tottenham.

Já Yuri Alberto apostou na foto com o ”bom velhinho para desejar um feliz natal aos seus seguidores e, principalmente, a torcida corintiana.

Veja outras fotos do natal dos astros do futebol mundial

MESSI (INTER MIAMI)

CRISTIANO RONALDO (AL-NASSR)

ARRASCAETA (FLAMENGO)

ENDRICK (REAL MADRID)

HULK (ATLÉTICO-MG)

DUDU (CRUZEIRO)

LUCAS MOURA (SÃO PAULO)

