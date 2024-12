Gabigol avalia mansões de R$ 20 milhões em condomínio de luxo em Belo Horizonte

Com destino praticamente selado, Gabriel Barbosa está em busca da mansão que o acolherá durante sua estadia em Minas Gerais. Mais um reforço do Cruzeiro para 2025, Gabigol tem contado com apoio de sua equipe para avaliar imóveis no Condomínio Estância das Amendoeiras, em Lagoa Santa, área nobre da região metropolitana de Belo Horizonte.

Gabigol busca um imóvel no padrão de suas mansões em São Paulo e no Rio de Janeiro, localizadas nas áreas mais nobres das cidades. O condomínio que recebeu a equipe do atacante conta com imóveis avaliados em R$ 20 milhões e se destaca principalmente pela segurança.

O Cruzeiro prepara o anúncio do atacante, um dos principais artilheiros do futebol brasileiro na atualidade, para o dia de seu aniversário: 2 de janeiro. A ideia é contemplar a torcida com outro grande presente para próxima temporada.

Condomínio

Localizado a 34km de Belo Horizonte, o possível novo endereço de Gabigol conta com ruas arborizadas e uma notória lagoa em meio à privacidade cedida pelo condomínio de alta proteção. O espaço se destaca pelo verde, visto que está cercado por uma área de conservação ambiental.

Distribuídos entre 323 chácaras, de 1.000m e 5.000m, o condomínio também fornece sistema de água e coleta de lixo próprio. Há, ainda, transporte interno e áreas de lazer providos de churrasqueiras e quadras poliesportivas.

Condomínio se destaca pelo verde – Foto: Reprodução

Ídolo do arquirrival do Atlético-MG, arquirrival do Cruzeiro, o atleta Hulk detém residência no condomínio. O atleta faz parte de uma lista extensa de celebridades que vivem no local.

Gabigol no Cruzeiro

Gabriel Barbosa encerrou sua passagem pelo Flamengo, onde consagrou-se como um dos maiores ídolos da história, após desentendimentos por renovação. O camisa 99 se despediu do clube no empate em 2 a 2 com o Vitória, pela 38ª rodada do Brasileirão, diante de um Maracanã lotado.

Informações iniciais, ainda extraoficiais, indicam que os vencimentos do atacante no Cruzeiro devem girar em torno de R$ 2,5 milhões mensais. Gabigol recebia R$ 1,5 milhão no Flamengo e buscava valorização salarial.

Um dos maiores artilheiros do futebol nacional, Gabriel Barbosa chega à Raposa sob muita expectativa. Não à toa, o clube mineiro deseja anunciá-lo como presente de aniversário aos torcedores, no dia 2 de janeiro. O atleta, inclusive, iniciou uma contagem regressiva nas redes sociais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.