John Textor, do Botafogo, deseja Feliz Natal com títulos de 2024

John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, usou as redes sociais para desejar Feliz Natal na última terça-feira (24). O empresário usou a imagem do clube com as taças de Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Na publicação, Textor ainda colocou na sequência uma imagem em que ele aparece de Papai Noel. Na legenda, o empresário projetou novos títulos na próxima temporada.

“2024 foi um ano histórico para todos nós no Botafogo. Pode acontecer de novo? Sim! Sim! Mas vamos aproveitar as férias, juntos, enquanto o futuro nos espera“, escreveu John Textor.

A conquista da Libertadores em 2024 foi a primeira do Alvinegro na história. Por outro lado, o Campeonato Brasileiro foi a terceira vez – no entanto, fazia 29 anos que o Glorioso não levantava esse troféu.

Em 2025, o Botafogo vai participar de sete competições: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Super Mundial de Clubes, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

