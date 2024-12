Zé Love revela valor milionário a receber do Figueirense e rebate críticas de ‘caloteiro’

A conturbada participação de Zé Love na última edição de ‘A Fazenda’, da Record, segue repercutindo 44 dias após sua eliminação. Chamado de “caloteiro” por fãs do reality, o ex-Santos usou seu perfil nas redes sociais para se defender da fama de devedor e revelar uma dívida trabalhista com o Figueirense.

O ex-jogador cobra o pagamento de cerca de R$ 1,7 milhão de dívida por parte do Figueirense. Segundo Zé Love, o clube de Florianópolis lhe deve 24 meses de salários e, por isso, precisou recorrer a empréstimos. O ex-atacante afirma, ainda, que irá arcar com todos débitos assim que possível.

“Lamentavelmente, vesti a camisa do Figueirense, onde atuei ao longo de praticamente dois anos. Como jogador contratado por este clube, mudei minha vida, mudei de cidade, mudei a vida da minha família e assumi compromissos. Mas, infelizmente, atuei pelo clube durante 24 meses sem receber absolutamente nenhum pagamento sequer”, e completou:

“Essa briga também está judicializada, e, hoje em dia, o clube ainda me deve a quantia aproximada de R$ 1,7 milhão”, revelou em Nota Oficial.

Nota Oficial

“Desde o anúncio da minha participação no programa A Fazenda 16, e principalmente depois de me despontar como um dos favoritos, sofro cruelmente e injustamente ataques e ofensas nas redes sociais. Ofensas que vão desde agressor a mal pagador e caloteiro. Por tais motivos, não posso deixar de vir a público esclarecer fatos importantes e necessários. Não apenas para dar continuidade à minha vida, mas também pela honra e tranquilidade da minha família e pelo futuro do meu filho.

No que tange às reiteradas e injustificáveis acusações de me comportar como alguém agressivo, meu corpo jurídico está tomando medidas judiciais cabíveis. Inclusive, obtivemos certidões negativas de TODOS estados da nação, que comprovam, de forma inegável e transparente, que não pesa sobre mim qualquer fato, processo ou boletim de ocorrência versando sobre qualquer tipo de agressão física (…).

Diante disso, não fica difícil concluir o que acarreta em nossa vida e na nossa família ficarmos trabalhando duro durante dois anos sem receber pagamento. Estamos falando de 24 meses sem pagar aluguel, contas, sem pagar escola… Vivendo de empréstimos e da ajuda de algumas pessoas: Portanto, não nego”.

Tenho, sim, contas a acertar com algumas pessoas, tenho, sim, compromissos que não pude honrar na época. Tenho, sim. Como homem honrado, honesto e digno que sou, pagarei todos, um por um! Como já venho fazendo na medida das minhas possibilidades. Até porque, como dito, o Figueirense Futebol Clube ainda não pagou pelo meu trabalho. Com isso, também desminto sobre minha desonestidade! Também é mentira que sou mal pagador! Não estou falido!

Como grande parte dos brasileiros, enfrento dificuldades financeiras, sim, mas sequer são de consequências das minhas escolhas ou atitudes. Aconteceram, sobretudo, como consequências de mais de dois anos de trabalho árduo que jamais me pagaram (…)”, dizia a nota.

Eliminação de Zé Love

O ex-jogador deixou A Fazenda no dia 11 de novembro, com 30,02% dos votos. Ele deixou o reality em meio ao embate com Sacha Bali, campeão da edição, e acusou o programa de tê-lo sabotado.

