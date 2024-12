Cruzeiro negocia rescisão do goleiro Rafael Cabral

Mesmo após o fim do empréstimo com o Grêmio, o goleiro Rafael Cabral não permanecerá no Cruzeiro. Afinal, ambas as partes negociam uma possível rescisão de contrato, que vai até o fim de 2025, visto que o arqueiro não terá espaço no elenco do técnico Fernando Diniz.

Desgastado pelas cobranças do início de 2024, o jogador também não tem interesse em permanecer no clube mineiro. Ele, inclusive, chegou a receber sondagens no mercado, porém ainda não definiu seu futuro.