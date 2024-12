Yuri Alberto diz quem é o seu maior cabo eleitoral no Corinthians

Em entrevista à Band, no programa Jogo Aberto, nesta quarta-feira de Natal, o atacante Yuri Alberto revelou que o seu maior cabo eleitoral no Corinthians é Memphis Depay.

“O Memphis manda muita mensagem para mim: ‘Fica, porque no ano que vem a gente vai conquistar títulos’”, disse.

O atacante, que foi artilheiro do Brasileirão 2024 e o maior goleador do Brasil na temporada, fez essa declaração ao ser perguntado se, caso recebesse propostas do exterior, ele deixaria o Timão na janela de início de ano, já que se valorizou e, mais de uma vez, disse que tem o grande sonho de voltar jogar na Europa (passou quatro meses no Zenit, da Rússia).

” Só sairei daqui se a proposta for boa para mim e para o Corinthians. O torcedor acha que qualquer proposta que chegar eu vou agarrar e ir embora. Não vai ser assim. Quero deixar bem claro: não estou usando o Corinthians. Estou sendo muito feliz aqui e, graças a Deus, achei minha melhor versão, o melhor Yuri Alberto possível”, afirmou Yuri Alberto, que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2027 e, até o momento, soma 149 jogos e 59 gols.

Yuri Alberto e o ponto da virada do Corinthians

Yuri Alberto também lembrou a campanha de 2024, lembrando qual o pior momento e qual o ponto da virada que fez o Timão sair da zona de rebaixamento e alcançar a zona da Libertadores.

“Para mim, o nosso fundo do poço foi o jogo contra o Internacional. Vencemos por 2 a 1 e levamos o empate nos acréscimos. Naquele momento, tínhamos que ganhar oito jogos em nove. Mas vencemos o Cuiabá e, depois, o Derby. Ganhar o clássico foi especial. Nos deu força para a reta final, e ganhar nove jogos seguidos foi incrível.”

Mas Yuri disse que, além dos seus gols em jogos decisivos, a chegada da nova comissão técnica e dos reforços fizeram a diferença.

“A chegada do Ramon e do Emiliano, e a chegada do Memphis, Hugo Souza e outros potencializaram demais. E foi notável ver a minha evolução.”

