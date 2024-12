Yuri Alberto e a polêmica com Mano: ‘O perdoei. Mas nunca mais falei com ele’

Yuri Alberto abriu o jogo sobre a polêmica que viveu no jogo do Corinthians contra o São Bernardo, dia 27/1, pelo Paulistão. Naquela partida, que o Timão perdeu por 1 a 0, irritado com o atacante, o técnico Mano Menezes o chamou de “burro”. As imagens viralizaram. Dessa forma, atacante sofreu, provavelmente, o maior bullying dos últimos anos no futebol. Afinal, foi chamado de “burro” durante muito tempo pelas torcidas rivais.

“Foi meu momento mais difícil, o jogo com o São Bernardo e a briga com o Mano Menezes. Depois do jogo, ele disse que não foi isso. O Mano deixou o Corinthians e nunca mais falei com ele. Mas ele está perdoado, era um momento de cabeça quente”, explicou Yuri.

Mas Yuri lembra que teve que suportar calado por muito tempo:

“Fiquei muito chateado e escutava a palavra ‘burro’ em todo lugar, no estádio, por toda a parte. Foi difícil, meu pai no jogo, foi muito difícil”, desabafou.

Yuri Alberto pensou em deixar o Corinthians

Ele disse que chegou a pensar em sair do Corinthians no meio do ano.

“Pensei em sair. Eu queria. A vontafe era muito grande. Mas os planos de Deus são bem maiors do que os nossos. Imagina se eu saísse”.

Yuri Alberto teve uma evolução espetacular com a chegada de Memphis Depay e outros reforços, além do técnico Ramón Díaz. No fim das contas, ajudou o Timão a sair da zona de rebaixamento e alcançar a classificação para a Copa Libertadores, fazendo muitos gols. Tanto que terminou como artilheiro do Brasileirão e o maior goleador do Brasil em 2024.

