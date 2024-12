Botafogo acerta empréstimo de Hugo para o Vitória

O Botafogo acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Hugo, que em 2025 defenderá o Vitória. O jogador atuará toda a próxima temporada no Rubro-Negro Baiano com opção de compra após o período. Aliás, o salário do atleta será 100% pago pelo clube baiano, enquanto mantê-lo em seu elenco.

Hugo é revelado pelas categorias de base do Botafogo e estreou profissionalmente em 2020. O defensor viveu, no ano passado, a temporada com mais jogos no time principal, 40 no total. Em 2024, ele fez 33 partidas, marcou dois gols e deu sete assistências, além de conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

Contudo, ele perdeu espaço no decorrer da temporada, muito por conta dos reforços que o Botafogo trouxe durante o ano. Hugo terminou como a quarta opção do plantel, atrás de Alex Telles, Cuiabano e Marçal. Assim, viu como bons olhos uma mudança de ares para ganhar mais minutos.

Agora, Hugo chegará na Bahia para disputar posição com Lucas Esteves, destaque rubro-negro no último Brasileiro. Contudo, ele também será importante para o Vitória, que no ano que vem terá cinco competições para disputar: Sul-Americana, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.

Por fim, Hugo também poderá encontrar um amigo no Vitória muito em breve. Afinal, o Rubro-Negro Baiano também negocia com o Botafogo a contratação do zagueiro Lucas Halter. As conversas ainda não estão tão avançadas, mas existe a expectativa por um desfecho positivo e o defensor reforce o clube em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.