De terapia à segunda gravidez: bastidores da reconciliação de Neymar e Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi reescreveram um novo início para o relacionamento após uma fase marcada por polêmicas e traições. Os dois tiveram que insistir e persistir muito para reafirmar crenças do relacionamento até decidirem ampliar a família com a chegada da segunda filha do casal. A influencer anunciou a gravidez na noite de Natal, na última quarta-feira (25).

O casal se reconciliou definitivamente em julho, depois de uma série de polêmicas de traição por parte do jogador. Neymar chegou a se desculpar publicamente com Bruna por um dos casos vazados na web, sobre um encontro íntimo com Fernanda Campos às vésperas do Dia dos Namorados em 2023. O astro do Al-Hilal publicou uma foto de Biancardi horas depois em homenagem à data.

Biancardi reatou com Neymar cerca de um ano depois. “Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém, mas nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais ou piores”, desabafou Bruna à época.

Reconciliação

O casal vive um relacionamento marcado por idas e vindas desde 2021. As traições do jogador atrapalharam o relacionamento por um longo período, visto que além do encontro íntimo com Fernanda Campos, o astro teve um caso com Amanda Kimberlly. O breve caso entre os dois resultou no nascimento de Helena – terceira filha do craque.

O nascimento de Helena, em julho, marcou um período bastante difícil para Bruna. A mãe de Mavie, de um ano, precisou se apoiar em amigos durante a reta final da gravidez de Kimberlly e principalmente no dia do parto – na mesma maternidade em que deu luz à sua filha. Biancardi promoveu uma noite de pizza na data e chegou a publicar fotos da reunião, que contou com a presença do atacante do Al-Hilal.

Amigas do jogador também se envolveram no processo de reconciliação e deram suporte à Bruna. Bianca Coimbra e Adenácia, figuras conhecidas entre os fãs de Neymar, tiveram papel crucial e criaram um elo mais íntimo com Biancardi.

Bruna também já destacou a importância da terapia em meio ao processo de perdão e aceitação. A influenciadora recorreu ao tratamento para lidar não só com questões pessoais, mas com todo hate e ataque que sofria nas redes sociais.

Relação das famílias

As famílias do casal também se afetaram com as polêmicas de traição. Parentes de Bruna se incomodaram com a postura do jogador e demonstraram ainda mais insatisfação quanto à exposição da influenciadora na mídia. Bianca Biancardi trocou ofensas públicas com o cunhado.

O nascimento de Mavie teve papel fundamental não só na reaproximação do casal, mas na ‘bandeira branca’ entre as famílias. Bianca, por exemplo, só voltou a aparecer em comemorações do casal após a chegada da sobrinha.

A relação entre Biancardi e Rafaella, contudo, não se reestruturou. As duas mantinham uma convívio íntimo no início do namoro com o atleta, mas se afastaram definitivamente após a irmã do jogador oferecer apoio à Kimberlly durante a gravidez de Helena. A interação entre Bruna e Nadine, mãe de Neymar, também vive de altos e baixos.

Filha de Neymar e Biancardi

Se uma menina revirou a vida do jogador do avesso, então imagina o que acontecerá com duas. Biancardi anunciou na noite da última quarta-feira (25), através de um vídeo nas redes sociais, que está grávida da segunda filha do casal. Neymar também é pai de Davi Lucca e Helena.

