Patrick está em BH, e Palmeiras está perto de oficializar contratação de Paulinho

O Palmeiras está perto de fechar a contratação do atacante Paulinho com o Atlético Mineiro. O volante Patrick, que faz parte da negociação, chegou em Belo Horizonte na última quarta-feira (25) para passar por exames médicos e completar a última etapa do negócio entre as equipes.

Gabriel Menino também faz parte da negociação, no entanto, já passou por todos os exames na semana passada. Eles vão reforçar o Galo enquanto Paulinho vai para o Verdão. Patrick vai passar por todos os protocolos médicos antes de assinar contrato.

Assim, nas próximas horas, todo o negócio envolvendo os três jogadores devem ser oficializados. Vale ressaltar que o time paulista vai desembolsar 18 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 114,9 milhões na cotação atual para contar com Paulinho. O contrato será de cinco temporadas.

Gabriel Menino atuou em 212 jogos pelo Verdão e marcou 17 gols. Já Patrick atuou por três anos no clube paulista e conquistou alguns títulos pela base: Brasileiro (2022 e 2024), Copa do Brasil (2022), Copinha (2023) e Paulista (2023).

Paulinho, por sua vez, estava no Atlético Mineiro desde 2023, atuou em 12o jogos e marcou 50 gols.

