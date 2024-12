Botafogo divulga planejamento para 2025 e terá jovens no início do Carioca

Após uma temporada brilhante com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo divulgou, nesta quinta-feira (26), o planejamento para o início de 2025. Com isso, a equipe das cinco primeiras rodadas do Carioca terá atletas que disputaram o Brasileiro Sub-23, jovens do Sub-20 e jogadores que retornam de empréstimo.

Além disso, a reapresentação desse grupo de atletas acontece no dia 2 de janeiro, sob a batuta do técnico do sub-20, Carlos Leiria. Vale destacar que o elenco que irá disputar a Copinha pelo Glorioso será formado majoritariamente por atletas da categoria Sub-17.

Posteriormente, no dia 14 de janeiro, o elenco principal alvinegro voltará às atividades com a reapresentação marcada também para o CT Lonier.

Na sequência, a equipe terá duas semanas de preparação até o clássico contra o Fluminense, válido pela sexta rodada do Carioca. Logo depois, terá o primeiro grande objetivo do ano contra o Flamengo na decisão da Supercopa Rei do Brasil, no dia 2 de fevereiro, em Belém.

Por fim, o sub-23 teve nomes como Matheus Nascimento e Kauê, que ficaram com o vice-campeonato do Brasileirão de Aspirantes. Patrick de Paula e Newton, que estavam no Criciúma, são dois nomes que retornam de empréstimo.

Primeiros jogos do Botafogo em 2025

11/01 – Botafogo x Maricá

15/01 – Botafogo x Portuguesa-RJ

18/01 – Sampaio Corrêa x Botafogo

22/01 – Botafogo x Volta Redonda

25/01 – Botafogo x Bangu

29/01 – Botafogo x Fluminense

02/02 – Botafogo x Flamengo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.