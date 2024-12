Após a contratação de Oscar, saiba o que o São Paulo procura no mercado para 2025

O São Paulo alegrou o Natal de seus torcedores com a contratação de Oscar, de volta ao clube após quase 15 anos. Diante de um reforço de peso como o do meia-atacante, anunciado no dia 24 de dezembro, a expectativa é a de que novos nomes reforcem o elenco para 2025, ano em que a equipe disputará mais uma vez a Libertadores.

Embora o clube passe por um momento financeiro instável, o que dificulta inicialmente o poder de investimento para aquisição de outros grandes reforços, a diretoria tem em mãos a lista do técnico Luis Zubeldía. Assim, ao menos dois jogadores devem chegar no Morumbis.

Na visão do comandante argentino, há a necessidade de “cinco reforços no mínimo”. Os setores que exigem a prioridade são-paulina são as laterais direita e esquerda. Pelo menos é o que afirma Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor.

“A principal posição que a gente precisa, óbvio, pela saída do Welington, é a lateral-esquerda. Se o Rafinha não ficar, vamos precisar também de um lateral-direito. E nós só temos um jogador nessa posição de meia-armador, que hoje basicamente quem joga é o Luciano, algumas vezes o Lucas também por dentro, mas precisamos de mais um jogador nessa função. Basicamente, são essas três posições que a gente olha com um olhar diferente. Se for em grau de prioridade, a prioridade nesse momento é o lateral-esquerdo, porque a gente já sabe que o Welington vai embora”, disse, recentemente, em entrevista ao ‘ge’.

A estratégia tricolor no mercado, contudo, requer a obrigatoriedade em se desfazer de atletas para a obtenção de recursos a fim de efetuar contratações. Nesse cenário, ao menos dez jogadores deixarão o clube – o ex-capitão Rafinha, já oficializado no Coritiba, liderou a barca. Outros atletas com menos espaço também saíram, como Raí Ramos, Matheus Belém e Jamal Lewis. Já Rodrigo Nestor e Michel Araújo devem se transferir para o Bahia, enquanto Wellington Rato se aproxima do Vitória.

A ala esquerda vem atormentando o torcedor há cerca de um ano, desde a saída de Caio Paulista para o Palmeiras. Nesta temporada, Welington foi titular absoluto, mas ele, em fim de contrato, está de mudança para o Southampton, da Premier League. Por isso, a possibilidade é que cheguem até dois atletas para o setor.

Devido à preocupação maior estar nas laterais, Wendell, do Porto e com passagens pela Seleção Brasileira, tem negociação encaminhada. Mas ainda é preciso o aval do clube português, que deve aceitar a chegada de Moreira por empréstimo, como compensação. Na lateral direita, agora sem Rafinha, o único nome que segue é Igor Vinícius.

O argentino Gonzalo Montiel, atualmente no Sevilla, é um nome que tem sido especulado no clube. Entretanto, o atleta que converteu o pênalti do título mundial para a Argentina em 2022 tem força no mercado e alto custo para a realidade são-paulina.

Por fim, o São Paulo está atento às chances que podem aparecer no mercado. Enquanto isso, uma das apostas será promover ao profissional, a partir do começo do Campeonato Paulista, ao menos cinco atletas campeões recentemente da Copa do Brasil Sub-20 e que poderão ser observados na Copinha-2025.

