Corinthians tem nove jogadores em reta final de contrato

O Corinthians segue tímido no mercado, mas ainda com pendências para resolver dentro do seu próprio elenco. Isso porque o Timão tem nove jogadores com contrato se encerrando em breve, com indefinições. Alguns já têm acordos encaminhados enquanto outros devem procurar um novo clube.

Antes de buscar reforços para a temporada 2025, a diretoria tem priorizado a renovação do contrato de jogadores importantes no elenco de Ramón Díaz. Como é o caso de Romero. O paraguaio acionou à cláusula de prorrogação automática e assinará novo vínculo com o Timão. O jogador queria um acordo por mais dois anos, mas vai assinar até dezembro de 2025.

Outro que vai ficar é Cacá. Afinal, o zagueiro atingiu a meta prevista em contrato que obriga o Corinthians a comprá-lo do Tokushima Vortis, do Japão. O Timão vai pagar 2 milhões de dólares, cerca de R$ 11 milhões, para ficar com o jogador em definitivo.

O próximo a torcida corintiana pode até tomar um susto, já que se trata de Hugo Souza. O goleiro foi comprado pelo Timão e só aguarda a abertura da janela para poder assinar contrato válido por quatro temporadas. Assim, ele firmará um novo vínculo logo após a virada do ano.

Já Maycon e Talles Magno só terão uma definição em 2025. O volante já manifestou interesse em ficar, e o Corinthians negocia com o Shakhtar Donetsk um novo empréstimo. Já o atacante está emprestado até o meio do ano que vem, e o Timão busca um novo acordo ao menos até o final da próxima temporada.

Quem sai do Corinthians?

Já os outros quatro nomes da lista devem deixar o Parque São Jorge. O primeiro deles é Ruan Oliveira. Ele passou todo o ano em recuperação de lesão no joelho sofrida na última partida de 2023. Além disso, não faz parte dos planos do Timão para 2025.

Outros dois são Matheus Araújo e Caetano. Ambos foram barrados durante a temporada justamente por não renovarem seu contrato. O meia deve jogar no Ceará em 2025, enquanto o zagueiro tem ofertas do Santos e do Internacional.

Por fim, tem o atacante Giovane. O atleta deseja continuar com o atacante de 21 anos, mas não consegue chegar a um acordo com ele para a renovação contratual. A tendência é que o jogador deixe o Parque São Jorge.

