Terans está perto de deixar o Fluminense

Mais um jogador pode estar de saída do Fluminense. O meia Terans tem negociações avançadas com o Peñarol, de acordo com o presidente do clube uruguaio, Ignacio Ruglio. O jogador chegaria por empréstimo de um ano.

O dirigente afirmou em entrevista ao programa “#Minuto1” (Carve Deportiva), do Uruguai, que faltam detalhes para confirmar o retorno do atleta, que atuou na equipe entre 2020 e 2021. Rugio disse que com o clube carioca já está tudo acertado, mas falta Terans resolver algumas pendências com o Tricolor e também questões pessoais.

“Com o Fluminense está tudo fechado. Ontem (quinta-feira) à noite trocamos papéis entre presidentes e chegamos a um acordo, os dois clubes enviaram os papéis. De qualquer forma, há algumas questões que o David Terans tem que resolver com o Fluminense, e outras questões pessoais. É isso que falta para saber se ele volta agora, são algumas questões básicas… Ele ainda tem dois anos de contrato, seria um empréstimo de um ano. E até que seja assinado não está confirmado, mas está tudo acertado entre os clubes”, disse.

Terans teve um ótimo desempenho quando atuou pelo Athletico Paranaense no Brasil. No entanto, não conseguiu ter boas atuações no Fluminense. Ele chegou ao clube carioca em janeiro deste ano por R$ 14 milhões, após atuar pelo Pachuca, do México. Na temporada, o meia atuou em 17 partidas, marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Porém, desde que Mano Menezes assumiu o comando do Tricolor, o jogador não entrou mais em campo.

