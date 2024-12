E lá vem 2025 no futebol carioca!

O futebol carioca inicia a temporada 2025 em 15 dias. As primeiras rodadas do Campeonato Estadual vão contar com os principais clubes sendo representados por equipes formadas por jovens e por jogadores que voltam de empréstimo. E o motivo é simples: o insano calendário do futebol brasileiro.

Boa parte dos atletas que estavam atuando no fim da temporada passada não teve nem tempo de completar 30 dias de férias. E a bola já estará rolando em partidas oficiais. Uma vergonha. Um desprestígio para a própria competição, que já começa esvaziada.

Por enquanto, há muito mais dispensas do que novidades no elenco dos quatro grandes. Entre os que chegam, o Fluminense tem Hércules, promissor volante contratado ao Fortaleza, e o Vasco fechou com Tchê Tchê, que encerrou o vínculo com o Botafogo.

Principal destaque do futebol nacional em 2024, com os títulos do Brasileiro e da Libertadores, o Alvinegro deve passar por mudanças: titular, o meia argentino Almada vai para o Lyon, da França, e vários outros nomes conhecidos, como Gatito, Eduardo e Marçal, deixam o clube. Há chance ainda de negociar atletas de peso, em especial Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino.

Com novo presidente, o Flamengo não renovou com o zagueiro David Luiz, mas ainda não trouxe reforços. E, ao que tudo indica, não fará grandes movimentações no mercado, pelo menos por enquanto, algo natural em função do ótimo elenco já formado.

Na verdade, do jeito que está, o Carioca só começa, de fato, nas semifinais. Tudo em nome de um regulamento preguiçoso e cansativo, que transforma um campeonato atraente e tão tradicional em algo deficitário e enfadonho por longas e longas rodadas. Uma pena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.