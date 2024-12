André Silva recebe sondagens, mas não vai sair do São Paulo

O São Paulo, ainda estudando as chegadas e saídas para 2025, viu um de seus jogadores despertar interesse do futebol do exterior. Isso porque o centroavante André Silva virou alvo constante de sondagens nos últimos dias. Contudo, o Tricolor fechou as portas e descartou uma saída neste momento.

O jogador de 27 anos foi alvo de consultas de clubes de fora do país, mas as equipes não foram reveladas. O Tricolor já avisou o staff do atleta que não pretende liberá-lo neste momento e acredita que o ano de 2025 será de afirmação do centroavante no Morumbis.

Em 2024, ele fez 43 jogos e foi titular em 22 deles. Além disso, ele marcou oito gols e distribuiu três assistências em seu primeiro ano no São Paulo. André Silva chegou ao Tricolor para ser o substituto imediato de Calleri e marcou tentos importantes durante a temporada, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.

Antes de chegar ao São Paulo, o atacante vivia seu melhor ano de Europa, com 14 gols marcados em 28 partidas pelo Vitória de Guimarães, da Portugal. O Tricolor desembolsou cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 18,8 milhões na época) para contratar o jogador em definitivo.

No ano que vem, André Silva deve ganhar ainda mais oportunidades com Zubeldía, que indiciou que pode usar o atleta também pelas beiradas do campo. Com um calendário mais cheio, o centroavante deve revezar ainda mais com Calleri no time titular e ter a chance de se firmar de vez no Morumbis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.